شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاستعانة ببعض الشباب لتعويض غياب اللاعبين في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تجهيز بعض اللاعبين من فريق الشباب والناشئين لتعويض الغيابات التي يعانى منه الفريق بسبب الإصابات.

و استعان فيريرا بالناشئ حاتم سكر في مباراة إنبي الأخيرة، ومن المتوقع أن يستعين فيريرا بالعديد من الناشئين في الفترة المقبلة ومنحهم بعض الفرص على طريقة الموسم الماضي، بعدما تألق كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد وأصبحوا عناصر أساسية في الفريق الأول بعدما استغلوا الفرصة التي منحها لهم فيريرا، ويأمل فى إضافة المزيد من العناصر الشابة للفريق.