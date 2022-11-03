شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة ليبيا فى تصفيات شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، استعداداته لمواجهة ليبيا ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين "الجزائر 2023"، حيث تضم مجموعة شمال إفريقيا منتخبات ليبيا، تونس والمغرب إلى جانب المنتخب المصري، وتقام التصفيات بالأراضي الجزائرية خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويواجه منتخب الناشئين نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 وأخيراً المغرب 14 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري، وتستضيف الجزائر نهائيات أمم إفريقيا تحت 17 عاما في شهر أبريل 2023، وتقام تصفيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، ويتأهل من مجموعة مصر منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين كالتالي: "في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم، وفي خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبد المنعم وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبد الرحمن علي، وفي خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومصطفى عكاشة، ومروان عبد الفتاح وإبراهيم عادل وعلي إيهاب ومحمد عبد الناصر وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض، وفي خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف، تيبو كريستيان".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.