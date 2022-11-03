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"ثلاثي مصري".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم عدد من المباريات في بطولة الدوري الأوربي خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

وقد تشهد مباريات اليوم الظهور الأول لمحترفنا المصري محمد النني لاعب أرسنال بعد عودته من الإصابة التي لحقت به.

فيما يخوض مصطفى محمد المتألق مع فريقه نانت لقاء أمام أولمبياكوس، وعلى الجانب الآخر قد يظهر تريزيجيه مع فريقه طرابزون أمام فيرينكفاروسي.

وجاء جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة له كالتالي:

ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد 19:45 beIN Sports 1 HD Premium

فينورد - لاتسيو 19:45 beIN Sports 2 HD Premium

أرسنال - زيوريخ 22:00 beIN Sports 1 HD Premium

روما - لودوجوريتس 22:00 beIN Sports 3 HD Premium

نانت - أولمبياكوس 19:45 beIN Sports 3

طرابزون - فيرينكفاروسي 19:45 beIN Sports 3 HD Premium

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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