شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة للبطولة المحلية.
جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.
وتولى نونو الميدا تدريب فاركو في 24 مباراة حقق التعادل في 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.
نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.
وتعادل فاركو هذا الموسم مرتين في ثلاث جولات بالدوري حيث افتتح مسيرته بالتعادل الايجابى مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل في الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب في أخر ظهور بالمسابقة.