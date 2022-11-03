شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فاركو بقيادة نونو الميدا تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري ، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة للبطولة المحلية.

جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.