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فاركو يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فاركو بقيادة نونو الميدا تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من ، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

 

وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة للبطولة المحلية.

 

جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.

 

وتولى نونو الميدا تدريب فاركو في 24 مباراة حقق التعادل في 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.

 

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

 

وتعادل فاركو هذا الموسم مرتين في ثلاث جولات بالدوري حيث افتتح مسيرته بالتعادل الايجابى مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل في الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب في أخر ظهور بالمسابقة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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