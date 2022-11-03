شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر المنتخب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحليين، لخوض معسكر المنتخب على فترتين، استعدادا لمواجهة بلجيكا.

واستقر فيتوريا على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري ، بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات ، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر ، يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت .

وأكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.