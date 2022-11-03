فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن معسكر المنتخب المقبل.. اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الخامسة مساء اليوم الخميس البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن تفاصيل معسكر المنتخب.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وأكد محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة، وتكون للاعبين المحليين، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و13 نوفمبر.

وأضاف غرابة أن الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري، وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.

وتابع المدير الإداري لمنتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين في اليوم التالي لإنتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري.