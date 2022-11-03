فيريرا يضع مع معاونيه خطة استغلال فترة التوقف لمعالجة الأخطاء

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القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مع معاونيه خطة استغلال فترة التوقف، لمعالجة الأخطاء وإعداد الفريق للمباريات المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية.

ويسعى فيريرا لإدخال اللاعبين الجدد للدخول في الانسجام مع القدامى للدفاع عن بطولتي الدوري والكأس الذي حصل على لقبهما في الموسم الماضي، والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ومحاولة التتويج بها بعدما غابت عن خزائن النادي منذ 2002 بعدما تأهل الفريق لدور المجموعات في انتظار ما ستسفر عنه القرعة، التى جاء فيها الزمالك في التصنيف الثاني.

وشهدت المباريات الماضية مشاركة زكريا الوردى بشكل منتظم مع الفريق، وظهرت بعض الأخطاء التى يركبها والتي أثرت على أداء الفريق وسيسعى فيريرا لعلاجها، كما منح فيريرا بعض الدقائق لكل من مصطفى الزناري ومصطفى شلبى وعمرو السيسي في المباريات، ومن المتوقع منحهم مزيد من الدقائق لإثبات أحقيتهم بالمشاركة بصفة أساسية في تشكيل الزمالك، خاصة أن هناك وقتا كافيا لتجهيز بالشكل الأنسب لخطة الفريق.