شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تجتمع مع كولر لحسم عدة ملفات خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلى جلسة مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة قبل سفره الي سويسرا من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، وترغب لجنة التخطيط و المدرب السويسري فى استغلال فترة توقف الدوري المقبلة فى بحث ملفات تتعلق بفريق الكرة منها، الترتيب لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل والصفقات المتوقع إبرامها لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء.

كما يناقش كولر مع إدارة الأهلي تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة فى البطولة المحلية والتخطيط الأمثل لدور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا الذي سيُقام فى فبراير المقبل، والذى تأهل له الأهلي بعد تخطى عقبة اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 للبطولة القارية التى يطمح المارد الأهلي فى استعادة لقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وحقق كولر بطولته الأولى مع الأهلى حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد ليتوج بالسوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.