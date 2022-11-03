شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تجتمع مع كولر لحسم عدة ملفات خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
كما يناقش كولر مع إدارة الأهلي تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة فى البطولة المحلية والتخطيط الأمثل لدور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا الذي سيُقام فى فبراير المقبل، والذى تأهل له الأهلي بعد تخطى عقبة اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 للبطولة القارية التى يطمح المارد الأهلي فى استعادة لقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.
حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.
وحقق كولر بطولته الأولى مع الأهلى حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد ليتوج بالسوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.