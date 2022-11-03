شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الزمن لاستغلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري المصري بعد انتهاء ثلاث جولات، لتجهيز اللاعبين المصابين للمباريات المقبلة.

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى. سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

ويعاني الزمالك من العديد من الغيابات التي يحتاج خلالها اللاعبون لبعض الوقت للعودة مجددا للتدريبات الجماعية بشكل منتظم، ويأمل الجهاز الطبي لتجهيز البنيني سامسون إكينولا مهاجم الفريق الذي يعاني من كدمة أبعدته عن مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي وكذلك أمام إنبي فى الدورى، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة مجددا للتدريبات، ومن المتوقع جاهزيته للمباريات المقبلة بعد انتهاء التوقف.

ويخضع أيضا كل من محمد عبد الشافي ونبيل عماد دونجا لاعبى الزمالك لبرنامج تأهيل لعدم الجاهزية للمباريات، فيما خضع نبيل عماد "دونجا" لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل في القلعة البيضاء، وأدى اللاعب تدريبات الركض، بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة، بعدما عاد من الدوحة مؤخرا بعد إجراء عملية غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

كما يتم تجهيز أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرض لكسر في وجه القدم خلال مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، والتي لم يستطع إكمال المباراة بسببها، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد انتهاء هذا التوقف، خاصة أن إصابته تحتاج لأسبوعين فقط.