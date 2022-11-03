شكرا لقرائتكم خبر عن بنات في بيت العضلات ..ندى مدنى تتوج ببرونزية العالم ..سمر تحتفظ بميداليتين وتتصدر التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

للرجال فقط ..مقولة يطلقها البعض على الألعاب العنيفة ، أو التي تحتاج إلى قوة و عضلات ، لما يرونه غير مناسب لطبيعة البنت من وجهة نظرهم ، إلا أن هناك أكثر من فتاة أثبتت عكس ذلك ، وهذا ما نرصده في السطور التالية ..





ندى مدنى لاعبة منتخب المصارعة ، رغم سنها الصغير إلا أنها سطرت اسمها في تاريخ اللعبة ، بعد أن توجت ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في أسبانيا ، وكانت ندى مدنى توجت ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت عام 2016 على مستوى الناشئات لتكون بذلك متوجة بميداليتين في بطولات العالم للمصارعة

دينا عبدالمقصود لاعبة كمال الأجسام ، نجحت أن تكون أول لاعبة مصرية وعربية تحترف كمال الأجسام، حيث تعيش فى أوكرانيا لاحتراف اللعبة، وتمكنت خلال السنوات الماضية أن تحقق ذهبيتين ببطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر وبالتحديد عام 2018 .



بطلة العالم

أصبحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، هي أيقونة ورمز للمصارعة النسائية بعد أن توجت بفصية بطولة العالم 2022 ، و برونزية بطولة العالم 2021 ، لتحتفظ بميداليتان في بطولات العالم .، إضافة إلى تصدرها التصنيف العالمى للعبة ، وتصدرت التصنيف العالمي للعبة، وفقا للتصنيف الذى اعلنه الإتحاد الدولى للمصارعة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت سمر حمزة فى المركز الأول بعد أن قفزت مركزين فى التصنيف الحالى مقارنة بالسابق ، حيث كانت فى الثالث ، بينما حلت التركية ياسمين أدار فى المركز الثانى بعد أن تقدمت 3 مراكز فى التصنيف.