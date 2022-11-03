شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض اليوم مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم الخميس تدريب على فترة واحدة ” صباحية ” قبل أن يحصل لاعبي الدراويش غداً الجمعة القادم على راحة سلبية من أجل التقاط الأنفاس.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد مباراتي فيوتشر وفاركو.

وكان ” جاريدو ” قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.