شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على طلب كولر بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالسفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدوري الحالية ، وتتوقف بطولة الدوري بعد الإنتهاء من معظم مباريات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية التي أقيمت على مدار الأيام الماضية لذا يرغب المدير الفني للأهلي في إستغلال هذه الفترة في السفر إلى بلاده عدة أيام من أجل الإطمئنان على زوجته التى تُقيم هناك ثم العودة لإستكمال تجربته مع الأهلي.

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات متساويا مع الاتحاد السكندري في نفس النقاط والأهداف المسجلة له وعليه، فيما تواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة. أحرز أهداف المباراة كريم فؤاد "هدفين" ومحمد شريف وحمدي فتحي، فيما سجل فانوم ألفريد هدف الداخلية الوحيد.

وتوج الاهلى بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وفقد الاهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى وعمرو السولية وعلى معلول وحسين الشحات ورامى ربيعة في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.