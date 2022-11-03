شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تعود إلى القاهرة بعد مواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الخميس بعثة فريق فيوتشر، إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.