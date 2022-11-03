شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة انبى التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 .

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل بالاسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالاسكندرية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.