شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: انتظروا الحرس بعد الانسجام.. والإدارة توفر كل سبل الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد أيوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي حرس الحدود رضاه عن المستوى الطيب الذى ظهر علية اللاعبين خلال مواجهته مع سموحة الماضية ببطولة الدوري العام والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أيوب في تصريحات صحفية ، ان اللاعبين نفذوه تعليمات الجهاز الفني ونجحوا في مجاراه فريق كبير بحجم سموحه.

واضاف المدير الفني للحرس، ان الفترة القادمة ستشهد تحسن في نتائج الفريق بعد تحقيق الانسجام بين اللاعبين مؤكدا انه يبذل مجهودا كبيرا مع جهازه الفني المعاون من اجل تحقيق طموحات النادي.

ووجه أيوب خالص شكره لمجلس ادارة النادي بقيادة اللواء عماد يماني وقال انه حريص علي توفير كل سبل الراحة للفريق من اجل تحقيق الاهداف المنتظره.

وأضاف ان هناك خطة واستراتيجية متطورة تم الاتفاق عليها لوضع الفريق في مكانته التي يستحقها بين فرق الدوري خصوصًا فى ظل الدعم الذي يلقاه من اللواء عماد يماني رئيس مجلس ادارة النادي.

وأشار الى ان اللاعبين يدركون جيدا حجم المسؤولية الملقاة علي عاتقهم والمناخ الصحي الذي يوفره مسؤولي النادي.