شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الاهلى يزيح الستار عن عماد متعب لأول مرة أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاح الأهلى الستار عن نجمه عماد متعب بعدما شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 2003 ، حيث شارك الناشئ متعب لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة ، وأصيب بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراته الأولى تحت قيادة مانويل جوزيه أمام غزل المحلة فى نفس الموسم.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى ، وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010" ، وسجل متعب خلال مشواره مع المنتخب 33 هدفا يأتى بها فى المركز السادس فى تاريخ هدافى المنتخب.

خاض متعب تجربة احترف فى الدورى السعودى مرتين، الأولى معارا لاتحاد جدة موسم "2008-2009"، وتوج بلقب الدورى السعودى، وحل ثالثا فى قائمة هدافى المسابقة برصيد "10" أهداف، والثانية مع التعاون السعودى أيضا على سبيل الإعارة.