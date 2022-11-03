شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من طبيب الأهلى تقريرا عن المصابين بقيادة ديانج وعمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد ابوعبلة تجهيز تقرير خاص عن المصابين في الفريق ويأتي في مقدمتهم اليو ديانج وعمار حمدي.

ويترقب كولر موقف الثنائي خاصة عمار حمدي الذي لا يعرف المدرب السويسري قدراته حتى الآن ؛ حيث يغيب عمار منذ عدة أشهر وتحديداً منذ فبراير الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما اقتربت عودة ديانج الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية حرمه من المشاركات الأخيرة للفريق وتحديداً أمام الزمالك في السوبر المصري بالامارات والداخلية في الدوري.

وأجرى محمد عبد المنعم مدافع الاهلى جراحة في الانف فيما يعانى عمرو السولية من شد خفيف في العضلة الامامية وحسين الشحات وعلى معلول يعانيان من نزلة برد.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.