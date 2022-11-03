الامارات | الإمارات مرشحة لاستضافة مونديال الأندية في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الإمارات مرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022 لتقام في العام المقبل 2023، بعدما تقرر عدم إقامة النسخة الحالية في موعدها بداعي تعارضها مع كأس العالم 2022، وهو ما أكدته صحيفة «كلونادوفلا». وكان فلامنغو البرازيلي فاز قبل أيام بلقب «كوبا ليبرتادوريس» بتغلبه على أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب بانكو دي جواياكويل بالإكوادور، ليصبح خامس فريق يضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة «كلونادوفلا»: «الإمارات مرشحة بقوة لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية، إذ ضمنت أندية: ريال مدريد الإسباني (بطل أبطال أوروبا)، وفلامنغو البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس)، والوداد المغربي (بطل أبطال إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأميركي (بطل كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما سيتكرر الأمر بالنسبة لآخر نسختين بعدم إقامة المسابقة في نهاية العام».

وتابعت: «اتحاد الكرة البرازيلي عندما أصدر روزنامة الموسم الجديد، وضع احتمالية إقامة مونديال الأندية في الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يؤكد الموعد المقترح».

وزادت: «إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر أسهمت في تأجيل مونديال الأندية إلى العام المقبل، من دون تحديد هوية البلد المضيف، ولكن تعدّ دولة الإمارات الأبرز لاستضافة البطولة مجدداً». يذكر أن الإمارات استضافت كأس العالم للأندية خمس مرات، إذ فاز برشلونة بنسخة 2009، وإنتر ميلان 2010، وريال مدريد 2017 و2018، وتشيلسي بنسخة 2021 التي أقيمت فبراير الماضي.