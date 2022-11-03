الامارات | أبوظبي تستضيف نزال ديمتري وجيلبرتو على لقب «خفيف الثقيل» السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي المواجهة المرتقبة بين ديمتري بيفول، حامل لقب وزن خفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية، وجيلبرتو راميريز، المعروف بـ«زوردو» يوم السبت المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتعهد رئيس مجلس إدارة «ماتش روم بوكسينغ»، الشركة المروجة للحدث، إيدي هيرن، بتقديم أمسية لن تُنسي في أول نزال يُقام في أبوظبي على لقب بطولة العالم للملاكمة.

وتشهد أولى فعاليات «سلسلة الأبطال»، التي يجري تنظيمها في إطار شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«ماتش روم بوكسينغ»، تتويج ثلاثة أبطال للعالم، بما في ذلك أول مباراة في منطقة الشرق الأوسط على حزام بطولة العالم للملاكمة للسيدات، بين الأميركية جيسيكا مكاسكيل والبريطانية شانتيل كاميرون، لحسم لقب بطولة العالم لوزن خفيف السوبر، فيما يواجه البريطاني زيلفا باريت الطاجيكي شوكتجون راكيموف على اللقب الشاغر لوزن الريشة السوبر من الاتحاد الدولي للملاكمة.