الامارات | كأس الوثبة في ضيافة مضمار والوني البلجيكي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار والوني ـ غلين، بمملكة بلجيكا، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويجتمع للسباق البالغة جائزته 5000 يورو، ثمانية خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويدفع المالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين، بثلاثة خيول قوية، يتصدرها «باهي دا» بقيادة كريستوف ديهنس، و«تيكس دا» بقيادة كوين كليجمانس، و«برلين دا» بقيادة راني ستيسنس.

وينافس على اللقب «دانزيش» لجيرني ثا وام، بإشراف جيلي جيرني، وقيادة جينيت مرلين، و«لا مي كي» لسعيد جداري، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة ستيفان برو، و«بورسيني» لبيتر ديكرس، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آنا فان دي تروست، و«عمار ابن انجالا» لانكي ويلنس، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة لي دوبليند.