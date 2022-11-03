الامارات | شباب الأهلي ينجو من قبضة الوصل ويعتلي صدارة دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا حامل اللقب فريق السلة في نادي شباب الأهلي من مصيدة مضيفه الوصل، ونجح في قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ثماني نقاط، وبنتيجة (40-48)، إلى انتصارٍ مستحق بفارق 12 نقطة (92-80)، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، في ختام الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام.

واستهلت الجولة الإثنين الماضي بفوز النصر على ضيفه الظفرة بنتيجة (94-75)، والبطائح على الوحدة بواقع (93-89) في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، فارضاً نفسه شريكاً على الشارقة المرتاح في هذه الجولة في صدارة الترتيب العام، بفارق نقطتين عن كل من من النصر والبطائح المتشاركين في المركز الثالث، وتراجع الوصل إلى المركز الخامس بسبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة السادس، وحافظ الظفرة على مركزه السابع والأخير بخمس نقاط.

وفرّط الوصل في فرصة نيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (24-19 و24-21)، بعد أن نجح شباب الأهلي في استعادة اتزانه خلال مجريات الشوط الثاني، وتقليص الفارق، ثم الفوز بالمباراة بنيل الأفضلية بالربعين الثالث والرابع بواقع (29-20 و23-12).