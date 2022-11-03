الامارات | منتخب السلة يغادر إلى السعودية للمشاركة في «الدورة الثلاثية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم، متجهة إلى مدينة جدة في السعودية، للمشاركة في دورة ثلاثية ودية، تستمر حتى السبت المقبل، وتجمع الأبيض مع المنتخبين السعودي والبحريني، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لاستحقاق النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، المقامة في قطر فبراير المقبل.

وتضم بعثة المنتخب 14 لاعباً، هم: قيس عمر، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، من شباب الأهلي، وراشد سالم وحسن عبدالله ومامدو أنداي من النصر، وجاسم محمد وعمر الخالد ومحمود وسيم ومحمد أسد وهزاع عمر من الشارقة، ومحمد توفيق من البطائح، وراشد أيمن من الوصل، على أن يدشن المنتخب غداً مبارياته بلقاء البحرين، متبوعاً بلقاء المنتخب السعودي بعد غدٍ.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، لـ«الإمارات اليوم»، إن: «المكاسب التي حققها المنتخب، سواء بفوزه في مايو الماضي بذهبية دورة الألعاب الخليجية، أو حصوله على الإشادة من الاتحاد الدولي الشهر الماضي كأكثر خمسة منتخبات تطوراً في آسيا، والارتقاء بالتصنيف الدولي، كان وراء بحث منتخبات المنطقة عن خوض تجارب ودية مع (الأبيض) ضمن خطط إعدادها للاستحقاقات المقبلة، بالصورة ذاتها لتوجيه الاتحاد السعودي دعوة للمنتخب الوطني لخوض مباريات ودية، سرعان ما تحولت إلى دورة ثلاثية بانضمام المنتخب البحريني».

وأضاف: «واصل المنتخب تجمعاته الشهرية، وكان آخرها التوجه أكتوبر الماضي لمعسكر خارجي في صربيا وتركيا، وخوض تجارب ودية، قبل العودة واستكمال بطولة الدوري، قبل أن يدخل وفق الخطة المدرجة من لجنة المنتخبات في تجمع نوفمبر بين الفترة من الثاني إلى السابع من هذا الشهر، الأمر الذي شجع الأشقاء السعوديين لتوجيه دعوة لخوض مباراتين وديتين مع الأخضر، قبل أن يطلب الاتحاد البحريني بدوره المشاركة في المباريات الودية بجدة، لتتحول إلى دورة مجمعة للمنتخبات الثلاثة، تحقق مكاسب عدة، خصوصاً على صعيدي عاملي الاحتكاك واكتساب الخبرات».

واختتم: «نتطلع إلى تحقيق الأهداف التي وضعها اتحاد اللعبة بعودة منتخب السلة إلى مكانته الطبيعية، خصوصاً أن الفوز بذهبية دورة الألعاب الخليجية يؤكد أن (الأبيض) على المسار الصحيح في قدرته على العودة للتصنيف القاري الأول، الذي يسمح له بالمشاركات في البطولات الآسيوية».