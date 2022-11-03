الامارات | «أبيض الشواطئ» يعبر «القارات» إلى نصف النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مقعده في نصف نهائي بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري. ونجح «أبيض الشواطئ» في تحقيق الفوز الثاني توالياً، أمس، على حساب المنتخب السعودي، بخمسة أهداف نظيفة. وهذه سابع مرة يتأهل فيها المنتخب إلى دور الأربعة في كأس القارات، دون أن يحالفه الحظ في المرات السابقة لبلوغ النهائي. وكان المنتخب أحرز المركز الثالث في نُسخ 2012، و2013، و2019، فيما حقق المركز الرابع في نسخ 2011، و2014 و2015.

وأنهى المنتخب الشوط الأول أمام «الأخضر» متقدماً بهدفين دون رد، جاءا عن طريق لاعب المنتخب السعودي ماجد الشهماني بالخطأ في مرماه، وعزز وليد بشر من تقدم المنتخب بالهدف الثاني، وبعدها واصل الأبيض أفضليته في الحصة الثانية، وتمكن كمال علي من تسجيل الثالث، ثم سجل عباس علي وعبدالله عباس الهدفين الرابع والخامس.

ويرافق «الأبيض» منتخب البرازيل، الفائز بدوره على إسبانيا بنتيجة كبيرة «8-2»، ليحصد العلامة الكاملة مثلما فعل الأبيض، وتبقى مباراتهما التي ستقام مساء اليوم الفاصلة في تحديد هوية بطل المجموعة الأولى. ويخوض المنتخب نصف النهائي السبت المقبل، بانتظار تحديد موقفه في المجموعة الأولى بعد مباراة الليلة ضد البرازيل، إذ يلاقي أول المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، على أن يُلاقي صاحب المركز الأول في تلك المجموعة ثاني المجموعة الأولى، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام الأحد، بينما يخوض المنهزمان مباراة ترتيب للثالث والرابع.

بدر حارب: طموحات كبيرة للمنتخب لبلوغ النهائي

أكد مدير المنتخب بدر حارب أن «المستوى الذي قدمه الأبيض ولّد الطموحات بداخل اللاعبين لبلوغ النهائي، وكسر حاجز نصف النهائي». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا هدفنا الأساسي بتخطي مرحلة المجموعات، وسيبقى التركيز الأكبر على نصف النهائي كخطوة مهمة لهذا الجيل لتسجيل أسمائهم بالوصول للنهائي». وأشار: «البطولة صعبة للغاية، والدليل على ذلك تشابك الحظوظ في المجموعة الثانية، وعدم تحديد هوية المتأهلين للنصف النهائي إلا في اليوم الأخير من مرحلة المجموعات». ولايزال الموقف مُعقداً في المجموعة الثانية، بعد فوز باراغوي على اليابان 8/5 ليتساوى مع اليابان، ولكل منهما ثلاث نقاط، وتبقى مواجهتهما اليوم مع أميركا وإيران محددتين لهوية المتأهل برفقة المنتخب الإيراني.

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مرات تأهل فيها المنتخب إلى نصف النهائي، بما فيها النسخة الحالية.