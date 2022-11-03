الامارات | بطولة العالم للشركات تنطلق غداً في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السابعة من مساء غد منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم كرة القدم للشركات، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات (فيفكو)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستضيف دبي منافساتها للعام الثاني على التوالي، وتقام على مدار ثلاثة أيام في ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتختتم الأحد المقبل.

وذكر بيان صحافي: «يشارك في البطولة التي تقام بنظام الخماسيات، 16 فريقاً، هي: ثلاثة فرق من الإمارات، فريقان من موناكو، بنغلاديش، سويسرا، الهند، لبنان، مالي، نيجيريا، السعودية، تونس، فريقين من عمان، والكونغو، وستقسم الفرق المشاركة على أربع مجموعات».

وتأهلت الفرق المشاركة في البطولة من خلال التصفيات التي أقيمت في كل دولة بين الشركات، وكانت النسخ السابقة من البطولة قد أقيمت في دبي عام 2021، وفاز بها فريق إيران، وفي موناكو بفرنسا عام 2019 وفاز فها فريق إيران أيضاً، وفي مونتريال بكندا عام 2018، وفاز بها فريق المكسيك.

كما تستضيف دبي في التاسعة من مساء اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات في فندق شيراتون مول الإمارات، حيث سيوجد أعضاء من 20 دولة في الاجتماع، فيما سيكون بقية الأعضاء عبر الاتصال المرئي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات ألبرت زبيلي: «إن تنظيم النسخة الرابعة لنهائيات بطولة العالم للشركات في دبي، جاء بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بالإجماع، نظراً لما تمتلكه دبي من منشآت رياضية وبنية تحتية عالية المستوى، تمكنها من استضافة أقوى البطولات العالمية، بالإضافة إلى توافر مرافق التسوق والترفيه وسهولة الوصول إلى دبي، من خلال المطارات، وقدرتها على استقبال أعداد كبيرة من الفرق المشاركة».