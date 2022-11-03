الامارات | 4 منتخبات تفرض سيطرتها في الدور الأول من مونديال البادل تنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت منتخبات إسبانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا سيطرتها على تصفيات الدور الأول في بطولة العالم للبادل تنس «دي بي وورلد - دبي 2022». وحققت المنتخبات الأربعة المتصدرة للتصنيف العالمي للمحترفين الفوز الثاني على التوالي، لتنفرد بصدارة المجموعات، وتضع قدماً في الدور الثاني، إذ فازت إسبانيا على البرتغال (3-صفر)، والأرجنتين على إيطاليا (3-صفر)، والبرازيل على إكوادور (3-صفر)، وفرنسا على مصر (3-صفر). كما شهدت منافسات السيدات سيطرة المنتخبات المصنفة الأولى عالمياً وهي إسبانيا، والأرجنتين، والبرتغال، والسويد.

وأسفرت بقية النتائج لدى الرجال، عن خسارة المنتخب أمام تشيلي (3-صفر)، وفوز المكسيك على قطر بالنتيجة ذاتها، وتغلب أوروغواي على بريطانيا (2-1)، وبلجيكا على هولندا (3-صفر)، كما فاز باراغواي على المكسيك (3-صفر).

وبنهاية اليوم الثاني، تصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بست نقاط، وحل البرتغال وباراغواي ثانياً وثالثاً بثلاث نقاط، وجاءت بريطانيا في المركز الأخير من دون نقاط. وفي المجموعة الثانية انفرد الأرجنتين بالمركز الأول بست نقاط، وجاء منتخب بلجيكا ثانياً بثلاث نقاط، متقدماً عن إيطاليا الثالثة بفارق الأهداف، فيما حل المنتخب الهولندي في المركز الأخير بلا نقاط.

وتصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بست نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على تشيلي صاحب المركز الثاني، وجاء المنتخب الوطني وإكوادور في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط. واحتلت فرنسا المركز الأول في المجموعة الرابعة بست نقاط أمام منتخب باراغواي بفارق الأهداف، ثم مصر في المركز الثالث بثلاث نقاط، والمكسيك في المركز الرابع بثلاث نقاط، وقطر في المركز الأخير بدون نقاط.

المفاجآت تغيب عن منافسات «السيدات»

رغم الإثارة التي شهدها اليوم الثاني لمنافسات السيدات، إلا أن النتائج جاءت منطقية ودون مفاجآت، إذ فاز منتخب السويد على المنتخب الوطني (3-صفر)، وفي أبرز النتائج الأخرى فازت البرازيل على باراغواي (3-صفر)، والأرجنتين على بلجيكا (3-صفر)، والبرتغال على هولندا (3-صفر)، وفرنسا على البرازيل (2-1).

وتصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (ست نقاط)، وجاءت ألمانيا والولايات المتحدة ثانية وثالثة بثلاث نقاط لكل منهما، وتشيلي في المركز الأخير من دون نقاط. وفي المجموعة الثانية تصدرت الأرجنتين بست نقاط، وبلجيكا ثانياً بثلاث نقاط، وأوروغواي ثالثة بالرصيد نفسه، واليابان في المركز الأخير من دون نقاط. وفي المجموعة الثالثة، احتلت البرتغال الصدارة بست نقاط، متقدمة على إيطاليا الثانية بفارق الأهداف، فيما جاءت هولندا والمكسيك في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط. وتصدرت السويد المجموعة الرابعة بتسع نقاط من ثلاث مباريات، والبرازيل ثانياً (3 نقاط)، بفارق الأهداف عن باراغواي وفرنسا في المركزين الثالث والرابع، بينما حل المنتخب في المركز الأخير من دون نقاط. إسبانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا تصدرت مجموعاتها.