الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

ارتبط اسم المدربين الإيطالي والتر زينغا، والروماني كوزمين كونترا، بتولي تدريب أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين بداية من فترة التوقف المقبلة، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حتّمت إقالة المدرب الحالي.

مدرب

عقد مدرب جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، وتحدث إليهم لرفع روحهم المعنوية وتجديد الثقة بهم، مطالباً إياهم باستعادة الثقة بأنفسهم بعد خسارة كبيرة تعرّض لها الفريق في الجولة الماضية لدوري المحترفين، ما أفقد الفريق نقاطاً مهمة.

ظرف

قال مدرب مراحل سنية لنادي محترف إنه يفضل عدم الخروج في الإعلام وتسليط الضوء على نتائج فريقه المميزة، بسبب أن الفريق الأول يمر بظرف صعبة، ويستوجب التركيز على دعمه معنوياً وبكل الوسائل.