اتحاد الكرة: لا عقوبات في السوبر.. وحكم المباراة أشاد بشيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أشاد بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك.

وفي تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة مساء الأربعاء، نفى عامر حسين اعتراض روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على مواعيد المباريات.

وقال عضو اتحاد الكرة: "لا أعرف كيف تصدر هذه الأشياء، ومن المستحيل أن يقول هذا الكلام، وهو يتحدث معي باستمرار، وهذا الأمر لم يحدث".

وتابع: "فيتوريا طلب خوض مباراتين، ولكن حدث بعض الخلافات المالية في العقد، فتم التعاقد على خوض مباراة واحدة فقط أمام بلجيكا، وتفاصيل هذه العقود ليس معي".

وأضاف: "مباريات الكأس في دور الـ8 للموسم الماضي قد تُلعب يومي 26 و27 نوفمبر".

وأشار عامر حسين إلى أن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك "لم يكتب أي شيء في تقريره، ومراقب المباراة قال أن هناك بعض المناوشات البسيطة، وأشاد بسيد عبد الحفيظ وشيكابالا".