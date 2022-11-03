تعرف على قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.. والهابطة للدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مساء الأربعاء مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر دور المجموعات عن تأهل 16 فريقاً للدور ثمن النهائي من البطولة القارية الأقوى في العالم، فيما انتقلت ثمانية أندية أخرى للمنافسة في الدوري الأوروبي. .

وفيما يلي الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا:

- نابولي الإيطالي

- ليفربول الإنجليزي

- كلوب بروج البلجيكي

- بورتو البرتغالي

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- بايرن ميونخ الألماني

- تشيلسي الإنجليزي

- دورتموند الألماني

- إنتر الإيطالي

- ريال مدريد الإسباني

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- بنفيكا البرتغالي

- توتنهام الإنجليزي

- آينتراخت فرانكفورت

- لايبزيج الألماني

- ميلان الإيطالي

الأندية المنتقلة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"

- برشلونة الإسباني

- شاختار دونيتسك الأوكراني

- باير ليفركوزن الألماني

- أياكس أمستردام الهولندي

- سبورتينج لشبونة البرتغالي

- إشبيلية الإسباني

-يوفنتوس الإيطالي

- سالسبورج النمساوي

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين المقبل.