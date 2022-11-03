شكرا لقرائتكم خبر عن الشافعي صالح: أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية بشان رحلات التنقل بين القاهرة وأسوان لخوض مباريات الدوري.

وأوضح الشافعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "وطالب رئيس نادي أسوان بتطبيق تكافؤ الفرص بشأن خوض جميع مبارياته على أرضية نادي أسوان، واشتكى من التكاليف الباهظة لتكلفة رحلات الفريق من أسوان إلى القاهرة لخوض مباريات في الدوري".

وتابع: "أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان بالظروف المناسبة للنادي، وربيع ياسين اعتذر عن استكمال مهمته عن عدم الاستمرار في تدريب أسوان".