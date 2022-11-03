شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة في الدوري أمام الطلائع والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة الداخلية والفوز برباعية مقابل هدف ، و التى أقيمت عصر أمس الاربعاء على ستاد السويس الجديد فى ختام منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات متساويا مع الاتحاد السكندري في نفس النقاط والأهداف المسجلة له وعليه، فيما تواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.



ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدوري

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل بالاسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الاهلى والسلام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.