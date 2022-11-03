شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: النادى اللى خرّج صلاح والننى ما ينفعش نقول عليه معرّض للهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أن المنظومة فى النادى تسعى للنزول بمعدل الأعمار، وتفادى ازمة الهبوط التى حدثت فى الموسم الماضى.

وقال غريب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه سيف زاهر أن النادى الذى خرج منه محمد صلاح والننى أفضل لاعبى العالم لا يصح أن يكون معرضا للهبوط، قائلا: "النادى اللى خرج صلاح والننى ونقول معرض للهبوط شىء مش كويس". وكشف المدير الفني الذئاب أن عدم التركيز هو سبب إهدار الفرص فى المباريات التى خاضها الفريق حتى الآن.