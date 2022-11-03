شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا أفكر فى الاعتزال وأنتظر تحد جديد فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، قائد الزمالك السابق، أنه ظل 15 يوماً بلا أى تدريب بعد رحيله عن الفريق الأبيض، موضحا أنه كان بحاجة للحصول على قسط من الراحة ذهنياً وبدنياً بعد مشوار طويل خاضه في الملاعب.

وأشار إمام في تصريحات تليفزيونية إلى أنه سينتظم في برنامج تأهيلي مكثف يوم السبت المقبل تمهيداً للعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر، والانتقال لأحد الأندية في شهر يناير المقبل.

وتابع: "شعرت بضغط كبير بعد موسم الثنائية وكنت أتمنى الحصول على راحة ولكنني لا أريد أن يكون ختام مسيرته الكروية بالرحيل عن الزمالك بعد عدم تجديد عقده، لا أفكر في الاعتزال، كل تفكيري في العودة بكل قوة واستكمال مسيرتي الكروية".

وواصل ظهير أيمن الزمالك السابق أنه لا ينسى على الإطلاق أول مباراة له مع الفريق الأبيض وكانت ضد الأهلي في استاد الكلية الحربية بالقاهرة، مشيرا إلى أن مباراته الأولى كانت أمام ظهير رائع وهو الأنجولي جلبرتو نجم الأهلي.

وأضاف: "جلبرتو من اللاعبين المميزين الذين تألقوا مع الأهلي لسنوات وقدمت مباراة قوية وقتها واستحوذت على ثقة الجماهير".

وأشار إلى أن مثله الأعلى كان أحمد صالح نجم الزمالك السابق وهو لاعب رائع ومتألق، مؤكدًا أنه كان معجباً أيضاً باللاعب محمد عبد الله ظهير أيمن الأهلي والزمالك الأسبق وطريقة أدائه ومراوغاته المميزة.