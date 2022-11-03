اتحاد الكرة: لا توجد عقوبات فى السوبر ومراقب المباراة أشاد بشيكابالا

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مراقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أشاد بالثنائي سيد عبد الحفيظ ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وتابع عامر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ليس هناك عقوبات موقعة بسبب مباراة السوبر، والحكم لم يسجل أى شىء في تقريره الخاص، والمراقب كتب أن هناك مناوشات بسبطة".

وخطف ثلاثى الأهلي والزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ومؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، الأنظار فى السوبر المصرى الذي جمع القطبين، يوم الجمعة الماضى، باستاد هزاع بن زايد فى الإمارات العربية، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وخطف شيكابالا الأنظار بلقطة أكثر من رائعة بعد اصطحابه مؤمن زكريا داخل أرض الملعب، حيث فضل شيكابالا البقاء إلى جانب مؤمن بدلاً من التوجه لتسلم ميداليته مع الفريق الأبيض، وظل بجوار مؤمن حتى انتقل الأخير إلى لاعبى الأهلي للاحتفال باللقب، ويعتبر شيكابالا من أقرب الأصدقاء لمؤمن زكريا.

كما ظهرت الروح الرياضية فى تصرف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، والذى رفض الاحتفال ورفع كأس بطولة السوبر المصرى بمفرده، قبل أن يتوجه بالكأس بعد تسلمه إلى اللاعبين ويقف بجوار مؤمن زكريا ليرفع معه الكأس فى مشهد مميز.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 12 في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا باللقب المحلي، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو الوافد الجديد إلى الفريق وكريم فؤاد.