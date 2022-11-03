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عامر حسين: تعديل جولة واحدة من الدورى سيؤدى لتعديل 29 أسبوعا

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القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك تعديلات على مباريات الدوري في الفترة المقبلة، وتابع عامر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تعديل جولة واحدة سيؤدي لتعديل 29 أسبوعا في الدوري".

 

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تقديم مباريات دور الـ8 في كأس مصر القديم، بسبب بعض التعديلات على جدول مباريات الدوري.

 

وتابع عامر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مباريات دور الـ8 في كأس مصر القديم ستقام يومي 26 و27 نوفمبر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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