شكرا لقرائتكم خبر عن علي فوزي: الإصابات أثرت علينا وكشرى رفع عنا الضغوط بعد هدف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي فوزي، لاعب نادي إنبي، أن الإصابات أثرت على الفريق البترولي خلال انطلاقته في الدوري المصري الموسم الجاري.

وتابع فوزى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "نعاني العديد من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وتحديدًا في مركز رأس الحربة لدينا غياب 3 لاعبين".

وأكمل الظهير الأيسر لفريق إنبي: "أحمد كشري قال للاعبين ما بين الشوطين (احنا كدة كدة خسرانين) وهذا أزال الضغوط من علينا، وقدمنا كل ما لدينا في الشوط الثاني".

وواصل فوزي: "نحن نمتلك لاعبين شباب رائعين وفريق قوي وقادرين على تحقيق مركز جيد في دوري الموسم الجاري".