شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فخور بما حققته مع الزمالك ورفضت عرضين هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، قائد الزمالك السابق، أنه فخور بما حققه مع الفريق الأبيض خلال مسيرته التي امتدت إلى 26 عاماً.

وقال إمام عبر في تصريحات تليفزيونية، إنه حزن بسبب عدم تجديد عقده مع الزمالك، خاصة أنه وقع على بياض وكان يرتب أموره بأنه مستمر مع الفريق لموسمين قادمين. وأضاف: "أحترم رؤية الإدارة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا في عدم تجديد عقدي".

وكشف قائد الزمالك السابق عن تواصل أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة معه بعد رحيله وعدم تجديد عقده ومحاولة مساعدته للرحيل لفريق آخر.

وأضاف: "تلقيت عرضين بالفعل بعد رحيلي عن الزمالك ولكنني رفضت لأنني لا أحب أن أكون موظفاً، وأفضل أن أشارك باستمرار كما أنني أميل للعب في الأندية الجماهيرية خاصة أنني لعبت مع الزمالك".