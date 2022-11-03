شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إنبى: نقطة الزمالك مهمة لأنه بطل الدورى.. والانضمام للمنتخب حلم يراودنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على فوزى، لاعب فريق إنبى، إن التعادل أمام الزمالك كان مهما بالنسبة لفريقه، واقتناص نقطة غالية، خاصة أن الزمالك بطل الدورى.

وأكد فوزى فى تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون سبورت أنه يتمنى أن يكلل تعبه وجهده بالانضمام المنتخب خلال الفترة المقبلة، لأن الانضمام للفراعنة حلم.

وعلق اللاعب على فوزه برجل المباراة قائلا: "هذه الجائزة ليست لى وحدى بل لكل لاعبى الفريق لأنهم يبذلون جهدا كبيرا، كما أن أحمد كشرى يقوم بأقصى ما لديه معنا".

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.