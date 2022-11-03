شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنبي: تدربت على هدفى فى الزمالك قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كالوشا، مدافع إنبي، أن المدير الفني أحمد عبد المنعم (كشري) قام بتدريبه على الهدف الذى سجله في لقاء الزمالك مساء اليوم الأربعاء بالدوري، وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

وقال كالوشا في تصريحات تليفزيونية إن غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض كان خبراً سعيداً بالنسبة لإنبي، لأنه مفتاح لعب مهم في تشكيلة الفريق الأبيض. وأضاف: "الزمالك عانى من غياب عاشور وافتقد حلاً هجومياً مؤثراً، وساهم في تقليل خطورة أحمد سيد زيزو".