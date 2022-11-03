شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنبي: تدربت على هدفى فى الزمالك قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كالوشا، مدافع إنبي، أن المدير الفني أحمد عبد المنعم (كشري) قام بتدريبه على الهدف الذى سجله في لقاء الزمالك مساء اليوم الأربعاء بالدوري، وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.
وقال كالوشا في تصريحات تليفزيونية إن غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض كان خبراً سعيداً بالنسبة لإنبي، لأنه مفتاح لعب مهم في تشكيلة الفريق الأبيض. وأضاف: "الزمالك عانى من غياب عاشور وافتقد حلاً هجومياً مؤثراً، وساهم في تقليل خطورة أحمد سيد زيزو".
وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.
سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى، فيما رفع إنبى رصيده لنقطتين في المركز الرابع عشر.