شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: هناك رعونة وتسرع فى الزمالك.. وفيريرا لم يساعد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هذا الموسم مختلف عن الموسم الحالى، من حيث روح اللاعبين ورغبتهم داخل الملعب وقوتهم وأدائهم.

وأضاف يونس خلال ستوديو أون سبورت أن هناك رعونة وتسرع وتعالى من اللاعبين، بالإضافة إلى أن تغييرات فيريرا التى سببت الخوف لدى البعض.

وكشف الفيلسوف أن فيريرا لم يساعد الفريق سواء بالتغييرات أو الأسلوب فى اللعب، حيث إن الأسلوب قبل التغييرات كان سلبيا.

وأشار إلى أن الزمالك هو من منح إنبى الاستحواذ على الملعب، كما أن لاعبى الزمالك فقدوا الحماس، وتساءل أين زيزو أحسن لاعب كرة فى مصر فى الشوط الثاني؟ أسلوب اللعب لم يساعده على التحرك فى الملعب، واختتم يونس أن إنبى وكشرى استغلا الفرصة ونجحا فى التعادل.