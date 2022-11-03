اتحاد الكرة: حكم لقاء السوبر أشاد بشيكابالا وعبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أشاد بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وشيكابالا لاعب الزمالك، مشيراً إلى أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لم يعترض على مواعيد المباريات في الدوري.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة "الحياة": "اعتراض فيتوريا على مواعيد المباريات؟ لا أعرف كيف تصدر هذه الأشياء، ومن المستحيل أن يقول هذا الكلام، وهو يتحدث معي باستمرار، وهذا الأمر لم يحدث".

وأضاف: "فيتوريا طلب خوض مباراتين، ولكن حدث بعض الخلافات المالية في العقد، فتم التعاقد على خوض مباراة واحدة فقط أمام بلجيكا، وتفاصيل هذه العقود ليس معي".

وتابع: "مباريات الكأس في دور الـ8 للموسم الماضي قد تُلعب يومي 26 و27 نوفمبر".

واختتم عامر حسين: "حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لم يكتب أي شيء في تقريره، ومراقب المباراة قال أن هناك بعض المناوشات البسيطة، وأشاد بسيد عبد الحفيظ وشيكابالا".