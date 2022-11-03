رغم الفوز على يوفنتوس.. باريس يخسر الصدارة لصالح بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان على ملعب "أليانز ستاديوم" في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح مبابي التسجيل لباريس في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل ليوناردو بونوتشي ليوفنتوس في الدقيقة 39، وعاد النادي الفرنسي للتقدم مرة آخرى عن طريق نونو مينديز في الدقيقة 69.

وفي نفس المجموعة، اكتسح بنفيكا البرتغالي نظيره ماكابي حيفا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وبهذه النتيجة، يفقد باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة ويكتفي بالتأهل لدور الـ16 في الوصافة بسبب تفوق بنفيكا في تسجيل أهداف أكثر خارج الأرض بعدما تساوى الفريقين في كل شيء.

وبذلك تذهب الصدارة إلى بنفيكا بعد سداسية ماكابي، ليصل إلى 14 نقطة ويليه باريس سان جيرمان وصيفًا ويأتي يوفنتوس ثالثًا بثلاث نقاط والذي سيذهب للدوري الأوروبي وأخيرًا ماكابي حيفا.