قبل 18 يومًا من المونديال.. توتنهام يعلن خضوع "سون" لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، خضوع نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض سون للإصابة في الشوط الأول من مباراة مارسيليا، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال توتنهام في بيان رسمي: "يمكننا أن نؤكد أن هيونج مين سون سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى".

وأضاف: "بعد الجراحة، سيبدأ سون في إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي وسنقوم بتحديث الجماهير بتفاصيل حالته بشكل أكبر في الوقت المناسب".

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية فإن فرص تواجد نجم توتنهام مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم والذي سينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري، بات موضع شك كبير بسبب الجراحة التي سيخضع لها.

ويشارك منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 بجانب البرتغال وغانا وأوروجواي.