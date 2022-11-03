بلال مظهر.. مهاجم مصري يتصدر الهدافين في دوري أبطال أوروبا للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يواصل المهاجم المصري بلال مظهر عبد الرحمن، التألق مع نادي باناثينايكوس اليوناني في مسابقة دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا، بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب الهدافين، برصيد 9 أهداف.

بلال، البالغ من العمر 19 عامًا، هو نجل مظهر عبد الرحمن الذي سبق له أن احترف بين صفوف موناكو الفرنسي.

واستطاع بلال مظهر، تسجيل 3 أهداف، اليوم الأربعاء، في مباراة فوز باناثينايكوس اليوناني على ترنتشين السلوفاكي (4-3)، ما رفع رصيد المصري صاحب الجنسية الفرنسية إلى 9 أهداف في 6 مباريات.

ويتصدر بلال مظهر، جدول ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا، مع نهاية دور المجموعات، بواقع 9 أهداف، متفوقًا على إلياس حسني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفارق هدف وحيد.

وكان اسم بلال مظهر عبد الرحمن تردد كثيرًا في الصحف الأوروبية، بعدما أحرز 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، عندما انتصر باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري، بثمانية أهداف نظيفة.

يشار إلى أن محمد صلاح، يتصدر أيضًا، مع ليفربول، جدول ترتيب الهدافين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف.