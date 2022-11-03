اخبار الرياضه

بلال مظهر.. مهاجم مصري يتصدر الهدافين في دوري أبطال أوروبا للشباب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يواصل المهاجم المصري بلال مظهر عبد الرحمن، التألق مع نادي باناثينايكوس اليوناني في مسابقة تحت 19 عامًا، بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب الهدافين، برصيد 9 أهداف.

بلال، البالغ من العمر 19 عامًا، هو نجل مظهر عبد الرحمن الذي سبق له أن احترف بين صفوف موناكو الفرنسي.

واستطاع بلال مظهر، تسجيل 3 أهداف، اليوم الأربعاء، في مباراة فوز باناثينايكوس اليوناني على ترنتشين السلوفاكي (4-3)، ما رفع رصيد المصري صاحب الجنسية الفرنسية إلى 9 أهداف في 6 مباريات.

ويتصدر بلال مظهر، جدول ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا، مع نهاية دور المجموعات، بواقع 9 أهداف، متفوقًا على إلياس حسني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفارق هدف وحيد.

وكان اسم بلال مظهر عبد الرحمن تردد كثيرًا في الصحف الأوروبية، بعدما أحرز 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، عندما انتصر باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري، بثمانية أهداف نظيفة.

يشار إلى أن محمد صلاح، يتصدر أيضًا، مع ، جدول ترتيب الهدافين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا