الداخلية يوضح حقيقة رحيل رضا شحاتة بعد رباعية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة بفريق الداخلية، حقيقة إقالة رضا شحاتة من تدريب الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وقال عثمان دسوقي في تصريحات خاصة: "رضا شحاتة مستمر ولا يوجد أي نية للتغيير في الوقت الحالي".

وأضاف: "رضا شحاتة كان يواجه سوء حظ في أول مباراتين بسبب إصابة الـ 3 مدافعين فضلا عن أن العناصر الجديدة سواء الأجانب أو المصريين مازالوا يحتاجون وقت للانسجام".

وأكمل المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية: "مع الوقت الأمور ستكون أفضل وسنجتمع معه للحديث عن أمور الفريق ، هو مستمر معنا".

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 4-1، أمام الداخلية في اللقاء الذي اقيم على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.