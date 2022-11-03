دوري أبطال أوروبا.. - ميلان يقتنص بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بفوز عريض وسان جيرمان يخسر الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم -

تأهل ميلان الإيطالي إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه زالتسبورغ النمساوي 4-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.



وقدم المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو عرضاَ مميزاً بتسجيله الهدف الأول من رأسية قوية اخترقت الدفاع وتجاوزت حارس زالتسبورغ فيليب كون (14) ثم ساهم في الهدف الثاني بتمريرة رأسية سحرية وضعها زميله البوسني رادي كرونيتش برأسه في الشباك مع بداية الفترة الثانية وعاد النجم الفرنسي لزيارة مرمى الفريق النمساوي في الدقيقة 57.



ومع نهاية المواجهة، تمكن البرازيلي جونيور ميسياس، الوافد من دكة البدلاء، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.



يذكر أن زالتسبورغ، الذي انتقل للأدوار الإقصائية في مسابقة الدوري الأوروبي، قد أزعج دفاع الفريق اللومباردي في الشوط الأول إلا أن حيوية الفريق الإيطالي كانت سبباً وراء تراجع مستوى أبناء المدرب ماتياس ياسله.



وفي مباراة أخرى فاز تشلسي الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2-1.



وسجل كل من رحيم سترلينغ (18) والسويسري دينيس زكريا (30) هدفي البلوز فيما كان هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة السابعة بواسطة برونو بيتكوفيتش.



ويحتل تشلسي صدارة المجموعة بـ13 نقطة ويليه ميلان وفي المركز الثالث زالتسبورغ التي يغادر للدوري الأوربي فيما يتذيل دينامو زغرب الترتيب بـ4 نقاط.



باريس سان جيرمان يخسر الصدارة



وفي المجموعة الثامنة، نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-2).



افتتح الفريق الفرنسي التسجيل عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 13 قبل أن ينجح المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بإدراك التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني نجح البديل البرتغالي نونو مينديز في إحراز هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69.



ورفع باريس سان جيرمان الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الماضية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، في حين قبض بنفيكا البرتغالي على الصدارة بعد اكتساحه ماكابي حيفا (6-1)، أما يوفنتوس فنجح في احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط ليعبر إلى مسابقة الدوري الأوروبي على حساب ماكابي.

المصدر: بي إن سبورت