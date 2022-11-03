دوري أبطال أوروبا.. - ريال مدريد يستعرض بخماسية في شباك سلتيك ولايبزيج يتأهل إلى ثمن النهائي

التحق لايبزيج الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4-صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.



ورفع لايبزيج الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو (10) والبرتغالي أندريه سيلفا (50) والمجري دومينيك سزوبوسزلاي (63) والأوكراني فاليري بوندار (68) بالخطأ في مرمى فريقه.



وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة، أكرم نادي ريال مدريد الإسباني وفادة ضيفه سلتيك الإسكتلندي بالفوز عليه 5-1.



سجل أهداف الفريق الملكي كل من الكرواتي لوكا مودريتش (6 من ركلة جزاء) والبرازيلي رودريغو (21 من ركلة جزاء) وأسينسيو (51) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (61) والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (71)، في حين أحرز البرتغالي جوتا هدف الضيوف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.



ورفع ريال مدريد الذي كان ضمن مسبقاً تأهله إلى ثمن النهائي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة أمام وصيفه لايبزيج الألماني الذي عبر إلى ثمن النهائي بفوزه خارج أرضه برباعية نظيفة على شاختار دونيتسك الأوكراني.

(بي إن سبورت)