شكرا لقرائتكم خبر عن النص الحلو.. سيف زاهر يكشف سر احتفال كريم فؤاد بهدف الأهلى فى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر عن سر احتفال كريم فؤاد، لاعب الأهلى، بالهدف الذى أحرزه فى مرمى الداخلية والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية.

وقال زاهر فى برنامج ملعب أون تايم سبورت إنه تواصل مع اللاعب وكشف له أن الاحتفال الذى قام به بالإشارة بيديه يمثل أول حرف من اسم زوجته ونصفه الحلو، وفقا لحديثه مع كريم.

وأشار زاهر إلى أن كريم فؤاد كشف له عن مؤهله الدراسى فهو خريج إعلام، ويعيش مع أسرته فى شقة بمنطقة المهندسين وملتزم بتعليمات كولر، ويركز فى التدريبات والمباريات دون النظر إلى تسجيل أهداف أو صناعتها.