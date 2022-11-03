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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، الأهلي يفوز على الداخلية برباعية ويعتلي صدارة الدوري في ليلة توهج "فؤاد"، والزمالك يتعادل مع إنبى فى الوقت القاتل 1-1 بالدورى.

افتتحت اليوم الأربعاء دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف أبا الحسن مالوشي المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.