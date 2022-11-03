7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن معسكر الفراعنة المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر.

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محمد يوسف

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