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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022، هي خدمة قدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم الأخبار التي شهدتها الساحة.

 

 

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر وديا 2-0 استعدادا لتصفيات أفريقيا

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن معسكر الفراعنة المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر.

 

 

الزمالك يتعادل مع إنبى فى الوقت القاتل 1-1 بالدورى (فيديو)

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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