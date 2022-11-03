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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022، هي خدمة قدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم الأخبار التي شهدتها الساحة.
منتخب الناشئين يفوز على الجزائر وديا 2-0 استعدادا لتصفيات أفريقيا
حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن معسكر الفراعنة المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر.
الزمالك يتعادل مع إنبى فى الوقت القاتل 1-1 بالدورى (فيديو)
سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.