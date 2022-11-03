شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 2/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 2/ 11/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها التعادل مع إنبى 1 / 1، وفيريرا يعلق: خسرنا نقطتين بسبب الإجهاد.. ولم أطالب اللاعبين بالتراجع.

الزمالك يتعادل مع إنبى فى الوقت القاتل 1-1 بالدورى (فيديو)

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

فيريرا: خسرنا نقطتين بسبب الإجهاد..ولم أطالب لاعبى الزمالك بالتراجع

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع انبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات "يومين" بعد التعادل مع إنبى

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يخضع لأشعة على اليد بعد الإصابة أمام إنبى

يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، لإشعة على اليد، بعد إصابته فى نهاية مباراة إنبى التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1 / 1.

كشرى: خسارة الأبيض للسوبر "سلاح ذو حدين". . وإنبى كان الأفضل ضد الزمالك

اكد احمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى أن فريقه كان أفضل من نظيره الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى بطولة الدورى.

سامسون أكينيولا يخوض تدريبات منفردة عقب مباراة إنبي